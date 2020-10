Bugatti pode ter parado de desenvolver o seu novo modelo

By Guilherme André on 8 Outubro, 2020

Os rumores sobre o futuro da Bugatti estão a surgir a um ritmo impressionante e, desta vez, são referentes a um novo hipercarro. De acordo com a Bloomberg, o fabricante vai atrasar os planos para o desenvolvimento de um novo hipercarro. A decisão tem ligações obvias com a pandemia de coronavírus, mas será mesmo só isso? De recordar que o Grupo Volkswagen vai decidir em novembro o futuro de algumas marcas, como é o caso da Bugatti, detalhe esse que também pode estar ligado com esta decisão.

Stephan Winkelmann, chefe da marca de luxo, comentou ao mesmo meio de comunicação que a Bugatti está prestes a registar “o melhor ano de sempre”, mesmo com todos os problemas de pandemia. Apesar disso, não revelou mais detalhes relacionados com os dados de vendas em 2020, ou seja, teremos de esperar pelo fim do ano para perceber se esta afirmação se confirma. Mais importante ainda é a entrada em 2021 com alguma segurança, visto que já têm entre 70 a 80% da produção planeada reservada por clientes. Seja como for, não está em causa o sucesso da marca, mas sim onde ficará no futuro.

