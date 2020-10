Caetano Baviera vai apresentar novo BMW Série 4 online com direito a prémios

By Guilherme André on 21 Outubro, 2020

No próximo dia 24 de outubro a Caetano Baviera vai revelar o novo BMW Série 4 num evento online aberto ao público. O livestreaming, criado pela WSA, começa pelas 22 horas e mais do que uma demonstração de produto, as pessoas que assistirem vão poder receber prémios. De facto, a BMW Portugal anuncia que quem assistir ao lançamento deste coupé pode “usufruir de uma oferta de até 4500€ em equipamento” e o “melhor embaixador deste momento, partilhando o código que terá após o registo, recebe uma oferta lifestyle BMW”, anuncia a marca alemã em comunicado. Para tal, basta registar-se nesta página.

De relembrar que o novo Série 4 apresenta um visual desportivo com a nova grelha dianteira que tem dado bastante discussão entre o público geral. Para além disso, no que toca às motorizações, o destaque vai para o M440i xDrive, o primeiro carro M Performance oferecido no Série 4. Está equipado com o motor 3.0 litros turbo com seis cilindros e debita 374 CV e 500 Nm de binário, estando ligado à caixa de velocidades automática de 8 velocidades. Com o sistema “mild hybrid”, o motor recebe ajuda de um motor de arranque gerador com tecnologia 48 volts, que oferece mais 11 CV, num muito curto período de tempo, ajudando a chegar dos 0-100 km/h em 4,7 segundos, estando limitado aos 250 km/h em termos de velocidade máxima. O consumo é de 7,1 a 6,8 l/100 km e ae emissões de 163 a 155 gr/km de CO2. Até á chegada do M4, este será o Série 4 mais potente. A gama a gasolina ainda inclui o 420i com o bloco 2.0 litros turbo (190 CV, 300 Nm, 7,5 segundos dos 0-100 km/h e 240 km/h, 5,8 a 5,2 l/100 km e 132 a 122 gr/km de CO2) e o 430i, com o mesmo bloco, (258 CV, 400 Nm, 5,8 segundos dos 0-100 km/h e 250 km/h, 6,1 a 5,7 l/100 km e 141 a 131 gr/km de CO2), ambos com caixa automática de 8 velocidades.

No lado diesel da gama, a BMW propõe o 420d com o bloco 2.0 litros turbodiesel (190 CV, 400 Nm, 7,1 segundos dos 0-100 km/h e 240 km/h, 4,2 a 3,9 l/100 km e 112 a 103 gr/km de CO2) e possibilidade de tração integral (7,4 segundos dos 0-100 km/h e 240 km/h, 4,6 a 4,3 l/100 km e 121 a 1112 gr/km de CO2). Será o único carro diesel para já, devendo chegar em março do próximo ano o 430d (286 CV, 650 Nm, 5,2 segundos dos 0-100 km/h e 250 km/h, 6,2 l/100 km e 146 gr/km de CO2) e o M440d (340 CV, 700 Nm, 4,7 segundos dos 0-100 km/h e 250 km/h, 6,7 l/100 km e 158 gr/km de CO2). Ambos com caixa automática de 8 velocidades e tração integral.

A base do Série 4 é a mesma plataforma CLAR do Série 3. O carro é maior que anterior: tem 4768 mm de comprimento (mais 128 mm), 1852 mm de largura (mais 27 mm), 1383 mm de altura (mais 6 mm) e 2851 mm de distância entre eixos (mais 41 mm). As vias também alargaram 28 mm à frente e 18 mm atrás. As jantes vão das 18 às 20 polegadas. A BMW aligeirou a plataforma, baixou o centro de gravidade no eixo traseiro em 21 mm face ao Série 3, reclamando que o carro tem uma repartição de peso entre os dois eixos de 50/50 e um coeficiente de arrasto de 0,25.

