Campanha “Cinto-me vivo” resultou em mais de 13 mil infrações

By Guilherme André on 15 Setembro, 2020

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), em conjunto com a Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), revelaram os resultados da campanha de segurança rodoviária “Cinto-me vivo”. A ação inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2020 decorreu entre os dias 8 e 14 de setembro e teve como objetivo alertar os ocupantes dos veículos para a importância da utilização dos dispositivos de segurança.

Durante a operação foram fiscalizados 41 150 veículos, tendo sido registadas 13 795 infrações, das quais 1180 relativas aos dispositivos de segurança. Relativamente a sinistralidade, durante este período aconteceram 2145 acidentes, de que resultaram 12 vítimas mortais, 42 feridos graves e 654 feridos ligeiros.

