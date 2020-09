Canyon desenvolve carro mais ecológico do que um elétrico

By João Isaac on 11 Setembro, 2020

A Canyon, marca especializada no desenvolvimento e produção de bicicletas decidiu colocar mãos à obra e iniciou o desenvolvimento de um protótipo automóvel que poderá ser a solução ideal para os ambientes urbanos. O estudo não é mais do que uma mistura de conceitos, o de um automóvel com o de uma bicicleta mas, quem sabe, não vem a tornar-se numa alternativa válida aos veículos 100% elétricos, cada vez mais uma presença regular nas nossas cidades.

Por fora, mantém o formato habitual de um veículo citadino, mas no habitáculo, com espaço para uma pessoa, está colocado o sistema de pedais e transmissão vulgarmente encontrados nas bicicletas. Construído com recurso a plásticos reforçados com fibra de carbono, o peso do conjunto não deverá exceder os 95 kg.

Para já não passa de estudo, mas a construção de um protótipo físico poderá estar em cima da mesa a fim de testar a potencial aceitação do público. Confirmando-se os resultados positivos, poderia tornar-se uma realidade dentro de 2 a 5 anos.

