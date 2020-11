Car Detailing Simulator, o videojogo que permite realizar restauros virtuais

By Guilherme André on 3 Novembro, 2020

Atualmente, o mundo virtual tem um simulador para qualquer coisa. De facto, há jogos em que pode ser mecânico, personalizar veículos, fazer corridas, uma grande panóplia de escolhas. Porém, vai agora surgir uma nova criação que pretende seduzir aqueles que adoram um bom “barn find” e, de seguida, restaurar os carros que encontrar. O Car Detailing Simulator, desenvolvido pela Games Incubator, vai estar disponível para PC através da plataforma Steam.

Na essência o videojogo permite montar um negócio próprio de compra de veículos clássicos abandonados e, depois de os restaurar, vender. Pelo caminho há a possibilidade de os experimentar. O jogador vai ter acesso aos barracões abandonados onde pode escolher o modelo que mais interessar. Quando os levar para a garagem, vai poder fazer limpeza exterior e interior, reparações, melhorias, pintar com novas cores, entre outras opções, com objetivo de acrescentar o maior valor possível, dinheiro esse, que pode ser utilizado para melhorar a garagem ou comprar novos veículos. Até ao momento temos acesso ao primeiro trailer, mas ainda não existe data de lançamento.

