Carlos Tavares é Personalidade Mundial do Ano 2020

By José Manuel Costa on 11 Março, 2020

À margem da eleição do Carro Mundial do Ano 2020, os 86 jurados do galardão mundial escolheram Carlos Tavares para personagem do ano.

A razão para esta escolha reside no trabalho espetacular que Carlos Tavares fez no PSA Group, trazendo a empresa francesa de volta aos lucros, comprando a Opel e fazendo aquilo que em muitos anos a Genral Motors não conseguiu fazer, tornar a marca alemã rentável.

Além disso, foi o único que conseguiu negociar com a FCA e conseguir uma fusão que dá escala à PSA e torna o grupo francês um poderoso “player” da industria automóvel mundial, ao nível da Volkswagen, Aliança Renault Nissan Mitsubishi e Toyota.

Carlos Tavares, um opositor à esquizofrenia elétrica que perpassa o mundo, percebeu que o avanço era inexorável e surpreendeu meio mundo ao apresentar utilitários e SUV elétricos para as cidades e modelos híbridos Plug In, suficientes para não ter de pagar multas por excesso de CO2.

O prémio será entregue ao gestor português de 61 anos no Salão de Nova Iorque a realizar.se no dia 8 de abril, quando os vencedores do Carro Mundial do Ano, Carro Urbano Mundial do Ano, Carro de Luxo Mundial do Ano, Carro Design Mundial do Ano e o Carro Desportivo Mundial do Ano, forem revelados.

Passando a fazer parte de um ilustre friso de galardoados, onde figura Sergio Marchionne, ex-CEO da FCA (2019) e Hakan Samuelson, o CEO da Volvo (2018), Carlos Tavares já reagiu dizendo que “é uma grande honra receber este prestigioso prémio, que quero dedicar a todos os colaboradores do PSA Group, aos parceiros sociais, responsáveis e exigentes e ao conselho de supervisão que assegura uma governança efetiva. E digo isto porque entre os nossos valores ‘vencer juntos, agilidade e eficiência’, incluímos o poder do coletivo e é em nome de todos eles que aceito este galardão com honra e humildade.”

