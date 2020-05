Carrinha Golf está quase pronta para o lançamento em 2021

By José Manuel Costa on 15 Maio, 2020









Os nossos camaradas do sítio Carscoops “apanharam” a oitava geração da carrinha Golf.

A segunda versão da oitava geração do Golf a ser lançada é a carrinha, que já está em testes finais de desenvolvimento antes do lançamento em 2021. Apesar de parecer sem camuflagem e muito semelhante (quase igual) à sétima geração, a verdade é que há muita coisa tapada, como o desenho das janelas posteriores e a tampa da mala.

Ainda assim, percebe-se que a traseira será diferente pois a chapa de matrícula passou para o portão traseiro, os farolins também diferem e o para choques deverá ser diferente.

O interior da carrinha Golf é igual ao da berlina de cinco portas, com a maior diferença a estar na bagageira, maior e mais versátil. A gama de motores também não conhecerá alterações e até a versão R se estenderá para a carrinha. O modelo deverá ser apresentado nos próximos meses com as vendas a arrancarem em 2021.

