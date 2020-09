Carrinha Mercedes-Benz W124 está de parabéns

By Guilherme André on 30 Setembro, 2020









Lembra-se da carrinha Mercedes-Benz da geração W124? Provavelmente sim, porque depois de apresentada no Salão Automóvel de Frankfurt em 1985, foram várias as que sobreviveram aos 35 anos de utilização. De facto, é hoje um modelo conhecido pela fiabilidade, mas também pela versatilidade. Desenhada pela empresa liderada por Bruno Sacco, a W124 surgiu com um espaço generoso de bagageira e várias novidades como é o caso de ser a primeira carrinha de sempre a utilizar o sistema de tração integral 4Matic (1987).

Para além disso, foi a primeira geração a utilizar a designação Classe E. Com uma gama de motorizações bastante variada com opções Diesel e gasolina, teve em 1993 o topo de gama AMG E36. Esta variante equipava a carrinha com um motor seis cilindros em linha que debita 272 cavalos e 380 Nm de binário. Hoje é, para muitos, uma das melhores carrinhas AMG alguma vez feitas. Até 1996 foram produzidas 340 503 unidades, sendo substituída pela geração W210.

