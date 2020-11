CEO da BMW quer manter aliança com Toyota após 2025

By Guilherme André on 13 Novembro, 2020

A parceria entre a BMW e Toyota já deu frutos como é o caso do nascimento dos novos Z4 e Supra que partilham grande parte dos componentes. Porém, isto não deve ficar por apenas estes dois modelos visto que Oliver Zipse, CEO da BMW, afirmou que pretende reforçar laços com a marca nipónica. Para tal, está nos planos que a aliança, focada em células de combustível e carros desportivos, continue depois de 2025.

“Nas próximas décadas devemos reforçar laços”, revela Zipse na conferência anual da Automobilwoche, citado pela Automotive News Europe. Quanto a célula de combustível, o líder acredita que a industrialização da produção de hidrogénio vai beneficiar o desenvolvimento deste tipo de veículos e, por isso, tem esperança no futuro. Por outro lado, a BMW necessita de reduzir o portfólio de modelos para diminuir custos. “Vamos ver o que sobra de coupes, descapotáveis e roadster”, alerta Zipse.

Fonte: Automotive News Europe

