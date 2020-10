CEO da Lucid Motors não vê Tesla como principal rival

By Guilherme André on 26 Outubro, 2020

Atualmente a Tesla é uma das marcas mais importantes, senão mesmo a mais importante, no mercado de elétricos. Com alguns dos modelos elétricos mais vendidos em 2020, não é de estranhar que algumas marcas a vejam como “alvo a abater”. Porém, parece que ninguém quer ser rival da Tesla! Depois da Porsche argumentar que procura um mercado mais exclusivo e menos para as massas, foi a vez do CEO da Lucid Motors “desmarcar-se” da marca norte-americana. Numa entrevista à Yahoo Finance, Peter Rawlinson explicou o porquê. “Eu diria que o nosso maior rival é um construtor tradicional. Eu destaco a Mercedes-Benz em termos de atributos do Lucid Air. Vamos atrás do Mercedes Classe S, mas aceito a comparação natural com a Tesla. Acho que é importante começarmos numa posição superior como uma verdadeira marca de luxo”, afirma o CEO.

Ou seja, o CEO vê a Tesla como uma marca para as massas e, por isso, procura outros voos. Afirma ainda que a Lucid Motors tem realmente uma oportunidade no segmento de luxo porque este não está a adaptar-se rápido o suficiente. Para além disso afirma que, tal como a Tesla, vão ter um papel importante na transição elétrica. Por fim, revela que o Lucid Air, o primeiro carro da start-up, é de longe mais eficiente do que outro sedan do mercado com base em quilómetros por kWh, seguidos de perto pela Tesla, mas completamente afastados de todos os fabricantes tradicionais. Terá o CEO um ponto válido, ou devia encarar a Tesla como um verdadeiro rival direto?

