CEO da Volvo recebe prémio da Automotive News Europe

By Guilherme André on 10 Novembro, 2020

A Automotive News Europe atribui todos os anos os prémios Eurostars Winners. Em 2020, na categoria de Brand CEO, Hakan Samuelsson, líder da Volvo, foi o grande vencedor. De acordo com o meio de comunicação, o prémio foi atribuído não só pelo grande trabalho que está a fazer ao comando da marca, com um recorde de vendas mundiais de 2019, mas também pela boa resposta da marca às adversidades causadas pela pandemia de coronavírus.

“A Volvo está a bater recordes desde que Samuelsson chegou. Em 2019, o fabricante estabeleceu um recorde histórico de vendas mundiais pelo sexto ano consecutivo. Esse caminho devia ser melhorado em 2020, mas as aspirações foram interrompidas pela pandemia que impediu a Volvo de conseguir atingir a meta de 800 mil vendas mundiais. Com Samuelsson no comando, a Volvo conseguiu transformar a pandemia numa oportunidade de melhorar as habilidades de vendas online.”, justifica a Automotive News Europe para a entrega deste prémio.

Para além disso, com a ajuda da Stay Home Store, mas também com um dos períodos de paralisação das fábricas mais curtos da indústria europeia, conseguiram dar a volta à tendência negativa de vendas e registaram um crescimento em agosto, setembro e outubro. A título de curiosidade, Samuelsson é CEO há 8 anos, o que o torna no CEO com mais tempo na empresa nos últimos 30 anos.

