Chateado com a mãe por não lhe comprar um Lamborghini, foge de casa e ganha passeio num Huracan

By José Manuel Costa on 8 Maio, 2020

Um garoto do Utah, nos Estados Unidos, ficou chateado com o facto da mãe não lhe comprar um Lamborghini, decidiu sair de casa e rumar á Califórnia de carro. Tem 5 anos!

A discussão foi feia e por mais que a mãe lhe explicasse que não tinham dinheiro para comprar um Lamborghini e que os três dólares que tinha no bolso não chegavam para nada, o miúdo não aceitou a nega e conseguindo roubar as chaves do carro da família, saiu disparado a caminho da Califórnia.

A polícia evitou males maiores apanhando-o na autoestrada. Numa primeira abordagem pensavam que se tratava de um condutor embriagado, felizmente a baixa velocidade (48 km/h), embora demasiado devagar para uma autoestrada.

O mais impressionante é que um miúdo de cinco anos tenha conseguido sair de casa e andado mais de cinco minutos com o carro. Imaginem a surpresa do policia quando viu que ao volante não estava um jovem embriagado sem carta de condução, mas um miúdo de 5 anos!

Quando foi apanhado, contou o agente que o recolheu depois de confirmados os dados com a família, estava muito irritado à beira das lágrimas a dizer que ia a caminho de casa da irmã que vive na Califórnia, onde ele queria ir comprar um Lamborghini!

Mas a história do Adrian Zamarripa, assim se chama o miúdo, tornou-se viral e a verdade é que a família recebeu ofertas de proprietários de modelos da Lamborghini para oferecerem uma experiência no banco do lado direito ao pequeno fanático da casa italiana. Foi Jeremy Neves, quem levou o seu Hurscan até à casa dos pais de Adrian e levou-o a dar uma volta no carro dos sonhos de Adrian.

Jeremy Neves decidiu levar o pequeno Adrian a dar uma volta porque, como comentou no Facebook, “todos falaram do que ele fez e comentaram que deveria ser castigado, que foi um mau comportamento e outro tipo de comentários idiotas. O exemplo dele mostra porque é que os miúdos crescem e vão atrás dos seus sonhos. Determinação! Eu sou pai e percebo a importância da educação para as nossas crianças. Eu apenas decidi incluir educação e encorajamento para as boas qualidade e não apenas ás más escolhas!”

