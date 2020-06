Chevrolet Corvette C8 vai chegar á Europa em 2021 e o preço é simpático… na Alemanha!

By José Manuel Costa on 5 Junho, 2020





























O primeiro Corvette de motor central traseiro foi uma pedrada no charco, pois fez correr muita tinta, agitou os guardiões da tradição e despedaçou o coração de amantes do bom e velho “vette”.

Ora, o Chevrolet Corvette C8 vai chegar á Europa no segundo semestre de 2021, mais ou menos daqui a um ano. Foi a General Motors (GM) quem o anunciou em comunicado, aludindo ao arranque complicado do carro devido às greves na GM e à pandemia de Covid-19, o atraso da chegada ao Velho Continente.

Nos Estados Unidos da América, o C8 custa mais ou menos 60 mil dólares, uma pechincha (o Mini John Cooper Works GP custa 52 mil euros em Portugal…) e a versão para os europeus também vai ser uma pechincha. Não se sabe valores ao certo, mas para o mercado alemão sabe-se que o C8 deverá custar 99 mil euros, a versão fechada, já que o descapotável ficará por 106 mil euros.

Comparando com o Porsche 911, acaba por ser competitivo, pois na Alemanha os preços do 911 começam nos 108 mil com o cabrio a custar 122 mil euros. O 911 tem um motor turbo com 385 CV, o Corvette tem um V8 atmosférico com 495 CV.

O pacote de equipamento do Corvette no Velho Continente será bem mais recheado que o americano, com destaque para o pacote Z51. Vendido nos EUA por 5 mil dólares, oferece travões melhorados, pneus Michelim Piloto Sport 4S, relações de caixa mais curtas, um diferencial autoblocante e um escape mais sonoro. Será de série na Europa!

O carro terá de série, também, “head up display”, sistema áudio de topo, a suspensão pilotada Magnetic Ride e bancos com aquecimento e refrigeração.

