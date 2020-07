Christian Muller passa a diretor de engenharia motores e chassis do PSA Group

By José Manuel Costa on 1 Julho, 2020

Christian Müller era diretor de engenharia da Opel e acaba de ser nomeado diretor de engenharia de motorizações e chassis do PSA Group, com efeito a partir do próximo dia 1 de agosto.

O novo responsável pelas cadeias de tração e chassis, reportará a Nicolas Morel, diretor de pesquisa e Desenvolvimento, e sucederá a Alain Raposo, que ocupava o cargo desde maio de 2018, e que optou por deixar a PSA no final de agosto.

Marcus Lott, vice-presidente da área de carroçaria, engenharia de equipamentos e Materiais, engenheiro da Opel desde 1994, passa a ser o novo responsável de pesquisa e desenvolvimento e qualidade das Opel e da Vauxhall, e passará a integrar o Conselho Executivo da Opel.

Christian Müller foi Vice-Presidente da GM Global Propulsion Systems – Europa, nasceu na cidade alemã de Rüsselsheim em 1969, e possui um mestrado em engenharia mecânica pela Universidade de Darmstadt. Já Marcus Lott, antes deste cargo, foi Vice-Presidente de Programas e Estratégia da Opel/Vauxhall. Além disso, liderou o desenvolvimento de vários veículos na América do Norte, América do Sul, Ásia e Europa, como engenheiro chefe. Marcus Lott nasceu em Mainz, Alemanha, em 1968, e possui um mestrado em Engenharia Mecânica e Tecnologia Automóvel pela RWTH de Aachen.

