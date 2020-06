Citroen C3 Aircross e C5 Aircross série especial C-Series e preços a partir de 21.207€

By José Manuel Costa on 17 Junho, 2020











Depois do sucesso da série especial “origins”, a Citroen regressa a uma receita que conhece bem, com a “C Series”, disponível para o C3 Aircross e o C5 Aircross. Esta série especial traduz um enriquecimento dos equipamentos de série. No que toca ao estilo, o C3 Aircross C-Series e o C5 Aircross C-Series partilham elementos que formam o conceito da edição especial: um logótipo em relevo “C-Series” colocado nas laterais e uma etiqueta identificativa nas laterais interiores de ambos os bancos da frente. Uma placa escovada, identificativa, nas embaladeiras das portas da frente está colocada apenas no C5 Aircross.

A cor “Deep Red” Anodizado – em estreia em ambas as gamas – no contorno dos faróis e nas coberturas dos retrovisores exteriores, no caso do C3 Aircross, e nos Airbump, nas entradas de ar do para-choques dianteiro e nas bases das barras de tejadilho, no caso do SUV C5 Aircross. Finalmente, o tom vermelho é extensível ao interior, surgindo na barra horizontal nos encostos dos bancos da frente e nas costuras dos tapetes (à frente e atrás), conjugando-se com uma guarnição original dos forros das portas.

Assente no nível de equipamento Feel, o C3 Aircross C-Series adiciona equipamento que aumenta o conforto a bordo e simplificam a vida no quotidiano: ar condicionado automático, limpa para-brisas dianteiros automáticos, retrovisor interior electrocromático, assistência ao estacionamento traseiro, retrovisores exteriores elétricos e rebatíveis, vidros dianteiros e traseiros elétricos com função “one touch” e forte conectividade: Citroën Connect Nav, Citroën Connect Box e Mirror Screen, compatível com Android Auto e Apple CarPlay. As jantes de liga leve Matrix diamantadas de 16 polegadas e tejadilho Preto Perla Nera com as carroçarias Cinzento Artense, Cinzento Platinum e Branco Natural, completam a versão “C-Series” do C3 Aircross.

No caso do C5 Aitrcross, a série especial também parte do nível de equipamento Feel Pac e inclui o Drive Assist Pack, incluindo alerta de atenção ao Condutor, alerta de risco de colisão, faróis inteligentes, reconhecimento e recomendação alargada de sinais de trânsito, cruise control adaptativo com “Stop & Go” na caixa automática de 8 velocidades. Mas há mais, com assistência, navegação e duplicação de “smartphones”, fazem parte os sistemas Connect Nav, Connect Assist e Connect Play. Para facilitar a vida a bordo o acesso e o arranque é mãos livres, os retrovisores exteriores têm rebatimento elétrico, a câmara de marcha-atrás tem o sistema “Top Rear Vision” e os vidros traseiros escurecidos.

Os preços para o C3 Aircross C-Series oscila entre os 21.207 euros e os 24.207 euros, já para o C5 Aircross C-Series vão dos 32.187 euros e os 38.667 euros.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI