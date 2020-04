Citroen C4 Cactus perde camuflagem antes de chegar ao mercado no final do ano

By José Manuel Costa on 8 Abril, 2020









A casa francesa vai substituir o C4 e o C4 Cactus com um único modelo que será revelado no final deste ano.

A Citroen continua a retirar camuflagem ao C4 e começa-se a ver as formas do novo modelo, com os engenheiros da casa francesa a continuarem o desenvolvimento apesar das limitações provocadas pelo Coronavírus, neste caso na Alemanha.

Tendo formato SUV, o novo C4 poderá assumir o nome Aircross e a Citroen tem como “benchmark” o Opel Grandland X, percebendo-se a volumetria do C4 lado a lado com o SUV da casa alemã. Percebe-se, igualmente, que é mais estreito e tem um tejadilho descendente.

O C4 estará à venda em 2021 tendo como plataforma a CMP do PSA Group, sendo assim o primeiro do segmento a oferecer mecânicas a gasolina e gasóleo e opção totalmente elétrica. E isso poderá ser uma boa vantagem para o novo C4. E cumpre aquilo com que a Citroen se comprometeu: todos os novos modelo que lança terão pelo menos uma versão híbrida Plug In ou totalmente elétrica e até 2025, toda a gama, incluindo os comerciais, terão uma versão eletrificada.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI