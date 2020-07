Citroen C4 é a evolução do… GS? Ou do CX?

By José Manuel Costa on 30 Junho, 2020

Pierre Leclercq, o responsável pelo estilo da Citroen, disse durante a conferencia de imprensa que bebeu muita inspiração em carros antigos da Citroen. Não se coibiu de dizer que o GS e o CX foram os modelos que o inspiraram a fazer o novo C4. Pelo sim, pelo não, aqui fica a comparação entre os três modelos e a pergunta: será mesmo que o Pierre Leclercq desenhou o C4 em cima do estilo do GS e do CX? Deixe a sua opinião aqui nos comentários!

