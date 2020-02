Citroen confirma que lançará seis modelos eletrificados já em 2020

By José Manuel Costa on 28 Fevereiro, 2020

À margem do lançamento do Ami, a Citroen confirmou que vai lançar um novo compacto elétrico, um substituto indireto para os C4 e C4 Cactus, ainda este ano e mais cinco modelos eletrificados.

Foi Laurence Hansen, a responsável pelo produto da Citroen, quem anunciou que o novo modelo compacto será elétrico e terá um estilo assertivo, destacando a última versão do Citroen Advanced Comfort, entre outras coisas. Como referimos, será elétrico, mas terá versões a gasolina e gasóleo. A “assertividade do estilo” como disse Laurence Hansen, não será tão radical como o C4 Cactus. Ou seja, o novo modelo será mais conservador e estará no meio de uma série de compromissos: terá uma altura ao solo mais alta que o normal e fará a ponte entre uma tradicional berlina de 5 portas e um SUV. “Iremos satisfazer as expetativas dos clientes com este novo modelo, que terá uma forma moderna que não é típica nestes modelos.” E Vincet Cobee, CEO da Citroen, deixou claro que o modelo “será de absoluta e determinante importância para as vendas da Citroen na Europa. Ou seja, o modelo estará no coração da nossa gama, seja pelo estilo, inovação e conforto.” O francês ilustrou a importância dos tempos que ai vêm, dizendo isto: “este carro é uma das quatro balas que temos para disparar rumo ao crescimento da Citroen.” E percebe-se porque é que o modelo é tão importante. “Depois de lançar o C4 Cactus, deixamo-nos levar pelas nossas capacidades inovadoras e pelo sucesso obtido com o modelo, pelo que agora teremos de fazer alguma coisa diferente que seja mais compreensível e atrativo como oferta no segmento. Nunca podemos esquecer que a Citroen tem muita legitimidade neste segmento, portanto temos de fazer as coisas com calma e ponderação.”

Além deste modelo, a Citroen vai lançar um Spacetourer elétrico, mantendo a Citroen a aposta nos monovolumes compactos, aproveitando a Citroen o libertar de espaço graças à mecânica elétrica para oferecer até 9 lugares. Uma proposta que Laurence Hansen reputou de “muito interessante até para o transporte citadino.”

Para além do modelo compacto elétrico, deste Spacetourer elétrico, do Ami, junta-se o já conhecido e anunciado Citroen C5 Aircross Hybrid Plug In. Este modelo terá uma autonomia de 55 quilómetros, juntando-se a dois modelos comerciais elétricos que segundo Laurence Hansen “são perfeitos para as entregas do ‘último quilómetro’ ou para entregas na cidade.”

Vincet Cobee, o CEO da Citroen, anunciou que a marca francesa vai oferecer uma versão eletrificada de todos os seus modelos a partir de 2025, deixando claro que “quando a marca Citroen é referenciada, falamos de uma referencia em conforto, posição de condução e excelente insonorização. Portanto, eletrificar a gama é muito mais que uma obrigação de regulamento, é uma evidência! Portanto, quando dizemos ‘Citroen Goes Electric for All” é uma oportunidade para escalarmos para outro patamar em termos de conforto e insonorização.”

