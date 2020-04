Citroen confirma sucessor que o sucessor do C5 já existe

By José Manuel Costa on 30 Abril, 2020

A pandemia de Covid-19 veio alterar muita coisa e o universo automóvel rapidamente se adaptou com apresentações online e responsáveis das marcas colocados debaixo dos holofotes.

Em França, a conversa de Laurence Hansen, diretora de produto e estratégia da Citroen, veio confirmar que o C5 terá um sucessor. O protótipo CXperience do Salão de Paris de 2016, deixa pistas sobre a nova geração do C5, modelo que já existe, mas foi colocado em banho maria devido à situação vivida na China (vendas a recuarem) e á pandemia.

Porém, Laurence Hansen confirmou que “o carro existe e é esplendido, tem uma personalidade incrível, é um verdadeiro Citroen. Acreditem em mim, ele existe e é fantástico!” O carro, caso seja mesmo verdade, verá a luz do dia em 2021. Quanto a mais detalhes, mais tarde quando a Citroen tornar oficial o novo C5.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI