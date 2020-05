Clube de Strip com “drive thru” e refeição à carta?! Os americanos inventam tudo!

By José Manuel Costa on 6 Maio, 2020

A pandemia de Covid-19 tem vindo a estimular a criatividade da humanidade e nos EUA, com números galopantes de infetados e de mortes, o isolamento social está a dar cabo de alguns negócios. Imaginação precisa-se!

E foi isso que Shon Boulden, proprietário do “Lucky Devil Lounge” em Portland fez: se o confinamento e a existência de uma obrigatória distância social estava a arruinar o seu negócio de strip, tinha de encontrar uma forma de contornar a situação. E se melhor o pensou, melhor o fez ao criar o “Food 2 Go-HGo”, um serviço de venda de comida em sistema “drive thru” com “strippers” a servirem!

Co o referiu á Reuters, “de repente, acendeu-se a luz na minha cabeça e pensei que isto poderia ser um ótimo negócio, misturar comida com divertimento.”

Agora, o “Lucky Devil Lounge” só tem duas opções: uma tenda “drive thru” com dançarinas com máscaras e luvas, reduzidos monoquínis fio dental e botas “stiletto” a fazerem “pole dance”, outra renda com tudo isto e a possibilidade de ser servida comida por dançarinas com afastadores para manter a distância social

Os serviços custam 27 euros, mas há muita coisa mais na lista de preços do clube de strip que virou “drive thru”. Apesar do sucesso, as receitas ainda só estão num sexto do que ele fazia antes da cidade ficar em quarentena, mesmo que alguns tenham feito mais de 322 km para conhecerem o clube.

