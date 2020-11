Começam hoje as obras no Túnel de Carenque (CREL)

By Guilherme André on 2 Novembro, 2020

Hoje (2 de novembro), vão começar os trabalhos de reabilitação do Túnel de Carenque, segundo anuncia a Brisa. Para tal, a circulação no Túnel, no sublanço Queluz/Radial da Pontinha, Da A9 – Circular Regional Exterior de Lisboa (CREL), vai estar sujeita a constrangimentos. De acordo com o comunicado, os condutores vão encontrar trabalhos entre as 21 horas de hoje (2 de novembro) até às 6h da manhã de dia 7 de novembro.

Relativamente a cortes na estrada, os condutores que tenham mesmo de passar neste período vão encontrar corte de via esquerda, do quilómetro 8 ao 8,5, no sentido Estádio Nacional – Alverca. No sentido inverso será a mesma via esquerda, mas alternando com a via central, o que poderá alterar o tráfego do km 9,2 ao 8,3.

