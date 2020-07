Como destruir um Mini JCW GP novinho em folha por pura… parvoíce!

By José Manuel Costa on 21 Julho, 2020

O youtuber POG, um francês que faz dinheiro com as redes sociais, comprou um Mini John Coooper Works e acabou por o destruir por pura parvoíce.

O francês tem na garagem um Ferrari 812 Superfast, um Lamborghini Aventador e um McLaren 675LT e decidiu comprar um Mini John Cooper Works GP que, devido à pandemia de Covid-19, foi-lhe entregue em casa numa caixa com a proibição de andar na rua.

Nada que demovesse o youtuber e instagramer, pegou em luvas e num capacete e andou em redor da sua propriedade, seviciando o carro de uma maneira gratuita. Criou um circuito em redor da casa, uma decisão que lhe pode ter dado gozo de condução, mas acabou por ser uma ideia absolutamente errada.

Tentando ser cada vez mais rápido, despois de andar a estragar o jardim, uma curva, puxou o travão de mão, apanhou um a pequena regueira e o carro foi catapultado. Uma capotadela que ficou ótima para o YouTube, péssima para o carro, totalmente destruído na lateral e no tejadilho, para lá da mecânica também magoada. Para brisas partido, enfim, destruído um carro numerado e limitado com apenas 38 km. Sacrificado no altar das audiências e do protagonismo, este Mini John Cooper Works GP não merecia tais maus tratos.

