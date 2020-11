Como fazer drift? A BMW explica em tração traseira e integral

By Guilherme André on 16 Novembro, 2020

Os desportivos da BMW são muitas vezes conhecidos pela condução divertida. Para tal, a própria casa bávara gosta de demonstrar as capacidades dos veículos. Neste caso, a BMW lançou um vídeo que explica como fazer drift. Feito numa pista, vemos Stefan Landmann, instrutor de condução, ao volante de um BMW M8. Esta espécie de tutorial abrange drift com tração exclusivamente às rodas traseiras, mas também às quatro rodas motorizes, mas isto só é possível porque o M8 permite selecionar estes dois tipos de tração.

Landmann começa por explicar que não é preciso entrar com muita velocidade em curva, aliás, até é benéfico para quem nunca fez começar devagar. De seguida, entra em curva e acelera para deixar a traseira deslizar, movimento esse que obriga a uma reação rápida do condutor para virar o volante em sentido contrário e controlar o drift. Com ligeiros “toques” de direção, é possível controlar o movimento, mas devem ser pouco bruscos para não perder o controlo. De seguida, também é importante perceber o ritual de saída para que não acabe num muro ou enfiado numa valeta.

Quanto à tração integral o processo é ligeiramente mais difícil, mas exequível. Ao contrário de tração traseira, os veículos AWD necessitam da direção mais focada no interior da curva e não no sentido contrário. Neste caso, o veículo tem um ângulo muito menor e mais difícil de controlar.

Fonte: BMW

