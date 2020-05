Comprar carros de “rent a car” é um bom negócio? Se procura pechinchas… sim!

By José Manuel Costa on 26 Maio, 2020







A onda de choque da falência da Hertz ainda não saiu dos Estados Unidos, mas a manterem-se as atuais condições, as “rent a car” vão, rapidamente, abrir as comportas e inundar o mercado de carros usados.

Tradicionalmente, os automóveis usados no aluguer são veículos mal tratados e com muita quilometragem em pouco tempo de utilização. Essa “fama” acaba por levar a maioria a torcer o nariz quando descobrem que o carro usado que vão comprar veio de uma “rent a car”.

Mas tal como sucede nos EUA, neste momento, com verdadeiras pechinchas à venda pela Hertz, também no Velho Continente, essa situação é uma realidade, ou seja, se procura preços acessíveis a melhor escolha é a compra de um carro de aluguer.

Em Portugal, as grandes operadoras de aluguer de automóveis como a Hertz (que no Velho Continente continua a operar sem problemas), a Europcar ou a Avis, têm venda de carros usados a preços simpáticos. Portanto, antes de torcer o nariz aos carros vindos dos “rent a car”, olheos preços e veja se valem a pena, ou não.

Os carros até podem não ser os mais bem cuidados pelos utilizadores, mas um estudo feito a nível global, diz que as empresas de aluguer de automóveis, desde que começaram a organizar e a chamar a si as vendas dos modelos utilizados na sua atividade, vendem esses carros entre 5 a 15% mais baratos que os operadores tradicionais dos usados.

Se quiser dar uma “olhadela”, aqui ficam os sítios da Hertz (www.hertzcarrosusados.pt) e da Europcar (www.2ndmove.pt) e verifique se em Portugal os dados daquele estudo são verdadeiros.

