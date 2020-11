Concept Skoda Slavia colocado à prova pela imprensa especializada

By João Isaac on 16 Novembro, 2020





O Skoda Slavia é o sétimo modelo da marca checa a resultar da mente criativa dos elementos da Skoda Academy e foi recentemente mostrado no Reino Unido. A imprensa especializada britânica colocou-o igualmente à prova no centro de testes de Millbrook.

O Slavia é o resultado do trabalho e dedicação de 31 estudantes daquele programa, inspirado pelos projetos únicos criados por aprendizes da marca de Mladá Boleslav na década de 1970. O nome escolhido tem origem na designação dada pelos fundadores da marca, há 125 anos, à marca das suas bicicletas.

O Slavia, um protótipo desenvolvido com base no modelo de produção Scala, destacou-se pelo design e atenção ao detalhe colocado na sua criação. Adota o estilo de carroçaria spider, com apenas duas portas, e transporta apenas dois passageiros a céu aberto.

