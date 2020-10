Condutor apressado ultrapassa pela direita e acaba da pior maneira

By Guilherme André on 21 Outubro, 2020

Provavelmente já presenciou uma condução agressiva nas estradas portuguesas, em que há condutores que, pura e simplesmente, não respeitam as regras. De facto, este tipo de condutor acaba por meter-se a si próprio em risco, mas também todos os utilizadores da estrada. Porém, nem sempre corre bem o excesso de velocidade que, infelizmente, é uma das principais causas da mortalidade nas estradas, e acaba por dar em acidente.

Este vídeo em baixo mostra-nos o que não devemos fazer e, pior ainda, mostra uma das possíveis consequências. O apressado condutor do SUV cinzento decidiu ultrapassar pela direita e virou de forma brusca para a esquerda para a frente do carro que filmou todo o aparato. O pior foi quando percebeu que tinha um carro logo à frente e acabou por perder o controlo do carro, dando origem a um violento acidente fora de estrada. O SUV ficou em mau estado, mas os outros utilizadores da estrada conseguiram sair ilesos.

Fonte: Viral Life

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI