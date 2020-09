Condutor entra em contramão na autoestrada e provoca acidente aparatoso

By Guilherme André on 23 Setembro, 2020

Alguma vez encontrou um carro em contramão? Se sim, sabe que é um verdadeiro susto e um perigo que nenhum condutor quer sentir. Contudo, ainda há condutores que, infelizmente, realizam este tipo de manobras “suicidas”. Desta vez, uma câmara numa autoestrada situada na Hungria registou a consequência de alguém andar em contramão.

No vídeo em baixo podemos ver uma Nissan Navara a entrar numa autoestrada e o condutor, simplesmente, limitou-se a virar para o sentido contrário. Esta manobra foi feita mesmo em frente a carros vinham nesse sentido e, inclusive, um deles não teve tempo para se desviar e embateu na traseira da pick-up e no atrelado que a mesma trazia.

