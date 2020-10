Condutor perdido entra no circuito de Interlagos a meio de uma corrida

By Guilherme André on 29 Outubro, 2020

O circuito de Interlagos é uma das pistas que compõe o calendário de Fórmula 1. De facto, a pista de São Paulo tem sido o palco de grandes momentos do desporto motorizado, contudo, dificilmente encontramos um tão insólito como este. Durante uma corrida para um campeonato regional de carros de turismo, o vídeo mostra que um condutor com um Mini Cooper conseguiu, sem se saber muito bem como, entrar para a pista! Este momento foi gravado e, aparentemente, o condutor não tinha intenção de fazer nenhuma maldade.

Ao que tudo indica, o condutor era um reporter que tinha ido assistir a uma corrida de drag race nas redondezas, mas que se enganou no caminho e acabou dentro do circuito. Assim que se apercebeu do erro parou imediatamente o veículo na berma do circuito, o que provocou a bandeira vermelha. O motorista desorientado rapidamente apressou-se a afirmar que não havia cones, sinais ou staff desde o trajeto de uma estrada pública até ao interior do circuito.

Em suma, este acontecimento foi uma experiência enriquecedora tanto para a organização do circuito como para o condutor. Felizmente não aconteceu nenhum incidente com o condutor ou pilotos.

Fonte: The Jornal

