Condutor transforma Lamborghini Huracan Spyder numa espécie de submarino

By Guilherme André on 10 Novembro, 2020

A Lamborghini é, atualmente, conhecida por produzir alguns dos melhores supercarros do mercado. Porém, o início da história da marca é marcado pela produção de tratores. Será que foi isso que este condutor de um Lamborghini Huracan Spyder pensou quando decidiu atravessar uma estrada completamente inundada?

No vídeo em baixo vemos um supercarro amarelo a passar, como se nada se passasse, por uma estrada completamente cheia de água em que, a certo ponto, fica submerso na água. Este momento insólito rapidamente ficou viral na internet, mas não sabemos mais informações sobre o veículo. Provavelmente este momento vai dar origem a alguns estragos no supercarro que não deverão sair baratos ao dono.

Fonte: Supercar Hunter

