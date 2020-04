Conheça a história da Honda sentadinho no seu sofá com o Collection Vitual Tour

O Honda Collection Hall é o museu da casa japonesa situado no Circuito de Twin Ring Motegui e apresenta a maior coleção de produtos desenvolvidos pela Honda.

Basta ir a https://www.honda.com/collection-hall-gallery e poderá ter acesso a uma visita virtual 360 graus a este museu onde poderá ver mais de 300 modelos em exposição.

Pode rever a história Honda através de uma coleção exclusiva de automóveis, motas, produtos motorizados e autênticas máquinas de corrida. Inaugurado em 1998, para comemorar o 50º aniversário da Honda como também para demonstrar os sonhos e a paixão que inspiraram na produção em massa de automóveis e máquinas de corrida. Esta iniciativa pode ajudar a manter as mentes ocupadas enquanto permanecem em casa devido às circunstâncias atuais que estamos a viver.

A visita virtual recria uma visita física ao museu, permitindo imaginar que viajamos verdadeiramente para a casa da Honda para reviver os 70 anos de história da marca.

O segundo andar, contém as secções de automóveis, motas e produtos motorizados, onde o primeiro modelo “desportivo compacto” de 1963, o S500. Depois pode ver o Prelude, o NSX e o Civic, a exposição também oferece uma visão geral da evolução do setor automóvel japonês, com uma atenção especial aos kei cars.

Encontram-se em exibição alguns dos primeiros modelos do fabricante como o Honda N360, que foi o primeiro micro car produzido em massa, à venda em 1967. Entre as motas icónicas em exposição encontramos a CB750, que corresponde à primeira mota com 4 cilindros do mundo a ser produzido em massa e com pistões ovais NR.

O terceiro andar é dedicado à vertente competitiva da Honda, onde podemos ver os GT e motas Honda já utilizadas em competição ou ainda em competição. Nesta secção, existem algumas peças que são icónicas, como um McLaren-Honda conduzido por Ayrton Senna e a RC166 de 6 cilindros que somou vitórias no Isle of Man TT com Mike Hailwood.

O Honda Collection Hall celebra o dia em que na década de 1940, Soichiro Honda instalou um motor, através de um gerador utilizado num transmissor de rádio, na bicicleta da sua mulher, de forma a facilitar as suas idas diárias ao supermercado. Desenvolveu a sua ideia e iniciou a comercialização de motores com reservatórios de combustível, aceleradores e outras peças que podiam ser encaixadas em qualquer bicicleta. Este motor ficou conhecido como Honda Bicycle Engine. Em 1948, fundou a Honda Motor Company.

