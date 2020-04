Conheça Emily Clarkson, a filha do controverso Jeremy Clarksson

By José Manuel Costa on 7 Abril, 2020

O ex-apresentador do TopGear e atual compincha de James May e Richard Hammond no “The Grand Tour” tem uma filha que segue as pisadas do pai na comunicação.

Crescendo ao lado de um homem como “Jezza” – “petit nom” pelo qual é conhecido o apresentador e jornalista – era inevitável que Emily gostasse de automóveis e que quando era miúda, reconhecia todas as marcas de carros. Hoje com 25 anos, escritora, blogger e instagramer, conduz um Ford Fiesta ST. O resto? Terá de descobrir neste vídeo.

