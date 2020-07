Conheça o interior do Mercedes Classe S em vídeo

By José Manuel Costa on 14 Julho, 2020

O AUTOMAIS já lhe mostrou o interior do novo Classe S, impressionante pela conectividade e pelos ecrãs oferecidos. Mas nada melhor que ver este vídeo e ficar a conhecer todos os detalhes de um dos sistemas mais completos do mercado, o MBUX. É são dizer “Olá Mercedes!”.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI