Conheça o som do novo BMW M4

By Guilherme André on 1 Outubro, 2020

Apresentado há poucos dias, o BMW M4 é um dos desportivos mais procurados da casa alemã. Apesar do visual desta nova geração ser algo polémico, graças à nova grelha dianteira, o M4 continua a ser um dos carros mais “agressivos” da BMW. Mas como é o “ronco” que sai do escape? Este que é um dos primeiros, senão mesmo o primeiro vídeo do M4 a trabalhar, mostra que vai dar nas vistas por onde passa.

Com um motor seis cilindros em linha de 3.0 litros biturbo, o desportivo, pode chegar aos 510 cavalos e 650 Nm na variante mais potente, Competition. De recordar que o novo BMW M4 consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,9 segundos e atingir uma velocidade máxima de 250 km/h. Este valor pode ser aumentado com a inclusão do opcional m Driver’s Package que permite chegar aos 290 km/h. Seja como for, o BMW M4 está mais musculado, de cara lavada, quer se goste ou não, mas mantém todo o carácter agressivo e espetacular que lhe é reconhecido.

