Conheça os preços do novo Opel Mokka

By Guilherme André on 22 Setembro, 2020

































A Opel já iniciou o período de encomendas do novo Mokka, a “arma” para atacar o segmento B-SUV. Desenvolvido sobre a plataforma CMP do grupo PSA, vai ter em Portugal alternativas a gasolina, Diesel e ainda 100% elétrico. Para além de um estilo completamente renovado, estreia o Opel Vizor, a nova frente que marca a renovada linguagem de estilo da marca de Russelsheim que será alargada a outros modelos.

No que diz respeito a motores, as opções a gasolina recorrem ao bloco três cilindros 1.2 turbo que pode assumir 100 ou 130 cavalos de potência. Já no Diesel encontramos somente o 1.5 Turbodiesel com 110 cv. Por fim, existem ainda o Mokka-e que debita 136 cv e 260 Nm de binário e recorre a uma bateria de 50 kWh que garante 324 km de autonomia com um único carregamento. Tudo isto é distribuído por quatro níveis de equipamento: Business Edition, Elegance, GS Line e Ultimate.

Conheça os preços:

Gasolina:

1.2 Turbo Business Edition 100 cv 21.100 €

1.2 Turbo Business Edition 130 cv 22.600 €

1.2 Turbo Business Edition AT8 130 cv 24.600 €

1.2 Turbo Elegance 100 cv 23.600 €

1.2 Turbo Elegance 130 cv 25.100 €

1.2 Turbo Elegance AT8 130 cv 27.100 €

1.2 Turbo GS Line 100 cv 24.100 €

1.2 Turbo GS Line 130 cv 25.600 €

1.2 Turbo GS Line AT8 130 cv 27.600 €

1.2 Turbo Ultimate 100 cv 27.100 €

1.2 Turbo Ultimate 130 cv 28.600 €

1.2 Turbo Ultimate AT8 130 cv 30.600 €

Diesel:

1.5 Turbo D Business Edition 110 cv 24.500 €

1.5 Turbo D Elegance 110 cv 27.000 €

1.5 Turbo D GS Line 110 cv 27.500 €

1.5 Turbo D Ultimate 110 cv 30.500 €

Elétrico:

Opel Mokka-e Business Edition 100 kW 36.100 €

Opel Mokka-e Elegance 100 kW 38.600 €

Opel Mokka-e GS Line 100 kW 39.100 €

Opel Mokka-e Ultimate 100 kW 42.100 €

