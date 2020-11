Conheça todos os candidatos a Carro do Ano 2021 em Portugal

By Guilherme André on 17 Novembro, 2020

O Troféu Volante de Cristal chega à 38ª edição em 2021 e já são conhecidos todos os candidatos ao prémio de Carro do Ano. Depois do Toyota Corolla ter ficado com a “coroa” em 2020, esta edição volta a contar com 20 jurados que já deram início aos testes dinâmicos com os diferentes concorrentes. Tal como nas restantes edições, a avaliação vai abranger estética, performance, segurança, fiabilidade, preço e sustentabilidade.

Na próxima fase, em meados de fevereiro, serão conhecidos os sete finalistas, enquanto o vencedor do prémio Volante de Cristal 2021, bem como os vencedores das restantes classes, são conhecidos em março de 2021. Por falar em classes, serão distinguidos o Citadino do ano, Desportivo/Lazer do Ano, Elétrico do Ano, Familiar do Ano, SUV/Compacto do Ano e Híbrido do Ano.

“Este é o segundo ano que a iniciativa do Carro do Ano conta com classes dedicadas, exclusivamente, a carros elétricos e híbridos, com o objetivo de sublinhar a importância da eletrificação no setor automóvel e refletir a aposta e o investimento que os fabricantes estão a fazer”, segundo afirma o Expresso.

Conheça os candidatos:

Candidatos a Carro do Ano/Troféu Volante de Cristal 2021

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Audi A3

Cupra Formentor

Citroën C4

Ford Kuga

Ford Puma

Fiat 500

Hyundai i10

Hyundai i20

Honda e

Honda Crosstar

Hyundai Tucson

Hyundai Kauai

Hyundai i30

Honda Jazz

Jeep Renegade

Mazda MX-30

Peugeot 2008

Renault Captur

Seat Leon

Škoda Kamiq

Škoda Octavia

Suzuki Swift Sport

Toyota Yaris

Volkswagen Golf

Volkswagen ID.3

Citadino do Ano

Hyundai i10 1.0 T-Gdi N-line

Hyundai i20 1.2 Mpi 84cv Confort

Honda e Advance

Toyota Yaris Hybrid Premier Edition

Desportivo / Lazer do Ano

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2.9 V6 Bi-Turbo 510 Cv AT8 Q4

Cupra Formentor 2.0 TSI 310 Cv

Suzuki Swift Sport 1.4 Boosterjet Mild Hybrid 48V

Volkswagen Golf GTI

Elétrico do Ano

Citroën ë-C4 Shine

Fiat 500 Elétrico Cabrio 87kW 118 Cv la Prima

Kia e-Niro

Mazda MX-30 e-Skyactiv (35,5 kWh) 145 Cv First Edtion

Opel Corsa-e Elegance

Peugeot e-2008 GT

Volkswagen ID.3 Plus

Familiar do Ano

Audi A3 30 TFSI S-Line

Citroën C4 1.2 Puretech 130 EAT8 Shine

Hyundai i30 SW 1.0 TGDI N-Line

Honda Jazz 1.5 HEV Executive

Škoda Octavia Break 2.0 TDI STYLE 150 cv DSG

Seat Leon 1.5 eTSI FR DSG 7v 150 Cv

SUV / Compacto do Ano

Ford Kuga 2.0 MHEV Diesel ST-Line X

Ford Puma ST- LINE 1.0 Ecoboost 125 Cv

Hyundai Tucson 1.6 TGDI 48v MT Vanguard

Hyundai Kauai 1.0 TGDi Premium 2020

Škoda Kamiq 1.0 TSI STYLE 116 Cv DSG

Fonte: Expresso

