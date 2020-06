Conhece a fábrica onde é fabricado o Toyota Yaris GR? O AUTOMAIS revela-lhe tudo!

By José Manuel Costa on 23 Junho, 2020

O Toyota Yaris GT é um dos carros que mais promete na gama de pequenos desportivos e a curiosidade sobre o carro é enorme.

Todos os Yaris GR que vão ser produzidos, serao construídos na fábrica da Toyota de Motomachi, no Japão. Se a maior parte da produção é feita por robots, alguma da construção do carro é feita por um grupo de experientes funcionários, pois asseguram-se que o carro sai da linha de montagem em estado perfeito.

Veja o vídeo da fábrica de Motomachi onde a pequena “bomba” com 260 CV e 350 Nm de binário (no Jpaãpo tem 270 CV e 370 Nm), com caixa manual de seis velocidades e tração integral com diferenciais autoblocantes é fabricada. Um pacote opcional “Circuit Pack” adiciona diferenciais Torsen à frente e atrás, jantes forjadas de 18 polegadas com pneus Michelin Pilot Sport 4S 225/40 18. Chega dos 0-100 km/h em 5,5 segundos e toca os 230 km/h.

