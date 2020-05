Consegue descobrir os novos modelos da Nissan que foram apresentados hoje?

By José Manuel Costa on 28 Maio, 2020























Nem tudo foram más notícias! A Nissan vai ter um agressivo programa de lançamentos e entre eles está o novo 370Z. Ah! e ninguém disse que o GT-R e o 370 Z vão desaparecer do mercado europeu.

Aliás, quando Makoto Uchida falou sobre os pilares da Nissan, a paixão estava lá e representada pelo GT-R, pelo 370Z e pela competição. Nada foi dito sobre que novos produtos estão a caminho, mas a Nissan divulgou um pequeno vídeo – que o AUTOMAIS já publicou e volta a exibir – que mostra tudo aquilo que o AUTOMAIS viu em outubro no departamento de estilo da Nissan, do 370Z ao Pathfinder, da nova Navara ao novo Qashqai e o novo XTrail. Neste vídeo estão lá todos!

Nissan Qashqai

Pode ver com a letra A o novo Ariya que é praticamente igual ao protótipo que todos já viram e terá dois motores elétricos e um chassis pensado para oferecer potência e comportamento a par dos modelos Premium. Segue-se o Armada, um carro que não é mais que a versão renovada do Patrol.

Nissan Armada

Nissan Frontier

Depois temos as pick-up Navara e Frontier, a primeira para mercados fora dos EUA, a segunda para os americanos, dai a diferença de tamanho. Os dois modelos passam a ser bem diferentes.

Nissan Navara

Nissan Kicks

Segue-se o Kicks, um pequeno SUV que já está á venda na Ásia com a mecânica e-Power que agora vai chegar à Europa. Depois temos o N, o modelo mistério que é um pequeno crossover que tem o tamanho do Micra, com um desenho próximo do Juke. Será que o Micra vai renascer como crossover? Humm…

Nissan Pathfinder

O Pathfinder volta ao mercado com um modelo totalmente diferente e novo. O estilo poderá surpreender. No fundo terá alguma coisa a ver com a Navara como sucede com o Terra, vendido na Ásia.

Nissan Qashqai

Finalmente, uma visão daquilo que é o novo Qashqai, um carro que evolui, mas no sentido da linguagem de estilo do Ariya, com formas bem vincadas e uma volumetria semelhante ao atual. Vá lá, divirta-se à procura das formas dos novos Nissan.

