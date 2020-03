Corvette C8 em pista é espetacular e este vídeo é quase viciante

By José Manuel Costa on 13 Março, 2020

Recentemente, a Chevrolet apresentou à (quase totalidade) da imprensa mundial o novo Corvette C8 de motor central traseiro, no circuito Spring Mountain, no Nevada.

O vídeo que publicamos, com a vénia aos nossos camaradas alemães do Sport Auto, mostra como Christian Gebhardt, jornalista da revista alemã se divertiu a bom divertir ao volante do Corvette de motor central traseiro. Disfrute do vídeo e esperemos que o carro chegue até à Europa para, quem sabe, conhecermos mais de perto este verdadeiro desportivo.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI