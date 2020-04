Covid-19: (mais) desenhos para combater o aborrecimento do confinamento

By José Manuel Costa on 21 Abril, 2020































O AUTOMAIS está a oferecer-lhe nestes dias um “quizz” sobre o mundo automóvel, mas há mais coisas ligadas ao automóvel que pode fazer para combater o aborrecimento do confinamento.

Pintar com os seus filhos pode ser muito interessante e é uma espécie de regresso ao passado. Já publicamos muitos desenhos para colori, para montar e fazer carros espetaculares em papel ou cartolina e hoje mais oferecer-lhe mais uma mão cheia deles. Divirta-se e, por favor, mantenha-se em casa!

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI