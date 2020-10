Cupra Formentor com motor de cinco cilindros espiado no Nordschleife

By João Isaac on 19 Outubro, 2020







A Cupra prepara-se para lançar no mercado o seu primeiro modelo exclusivo, o Formentor. Para ele, a marca espanhola vai disponibilizar uma ampla gama de motores a gasolina, Diesel e também eletrificados, sendo que o topo de gama, confirmado, é o 2.0 TSI, a gasolina, de 310 cavalos.

Porém, foi recentemente avistado no circuito de Nordschleife um Formentor de testes, cuja carroçaria branca esconde, ao que tudo indica, um motor de cinco cilindros, partilhado com, por exemplo, o Audi RS3 e RS Q3. A unidade de 2.5 litros produz, nos modelos da marca alemã, nada mais, nada menos, do que 400 cavalos.

A confirmar-se a sua aplicação no novo CUV da Cupra, e mantendo-se a potência dos seus parentes germânicos, o Formentor topo de gama daria um pulo de 90 cavalos de potência. No entanto, tudo está por confirmar, sendo que o mais recente rumor é de que o cinco cilindros, a avançar para a gama Formentor, não levará consigo os 400 cavalos, falando-se numa versão a rondar os 380 cavalos.

