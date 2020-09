Cupra Formentor mostra-se em três exclusivas cores inspiradas na natureza

By João Isaac on 18 Setembro, 2020





A Cupra dedicou mais de três anos de trabalho no desenvolvimento da palete de cores do seu CUV Formentor. A minúcia do trabalho está bem patente no tempo investido bem como na precisão das quantidades utilizadas, por exemplo, para conseguir o tom Petrol Blue. São 28 gramas de azul pérola, 25,2 de preto, 9,2 de Crystal Silver, 1,5 de branco, 0,6 de roxo e ainda um pouco de brilho e alumínio.

Desde muito cedo, no início do projeto, que a equipa Color & Trim começou a trabalhar no desenvolvimento das cores a serem usadas no primeiro modelo da Cupra. Assim, para o conseguir, o primeiro passo foi explorar a essência da marca e o seu ADN. “As cores são muito importantes para identificar o carácter de uma marca. Cada cor tem a sua própria personalidade, expressa uma atitude diferente, e as que criámos para o primeiro modelo da CUPRA refletem uma personalidade autêntica“, comenta Francesca Sangalli, responsável Color & Trim.

A natureza foi a inspiração escolhida para criar as novas cores, graças às suas texturas, ambientes e formas. “Muita inspiração provém da natureza e dos elementos que a compõem. Recriámos a cor dos minerais, das pedras, da Terra, inclusive do meio ambiente que nos rodeia”, assegura Francesca Sangalli.

Cada uma das três cores foi desenvolvida com o recurso à mistura de tintas e outros materiais como o alumínio ou a mica, procurando assim a obtenção do efeito desejado, sejam os acabamentos metalizados, perlados ou mate. Estes últimos, no caso do Formentor, são os exclusivos Petrol Blue Matt, Magnetic Tech Matt e Graphene Grey. Misturar um miligrama a mais ou a menos de branco ou colocar um pouco mais ou menos de brilho altera por completo a cor.

“Para chegar ao Magnetic Tech Matt, fizemos tantas gradações do mesmo tom que às vezes era difícil distingui-las, mas queríamos que a superfície parecesse uma pedra. No final, conseguimos isso introduzindo grandes partículas metálicas que dão a aparência áspera que as pedras têm. Transformámos a natureza em cor”, conclui Francesca Sangalli.

Quer o exterior, quer o habitáculo do Formentor estão em perfeita harmonia, com combinações de cores e detalhes expressos em “Copper”. O novo Cupra Formentor disponibiliza ainda outras seis cores: Desire Red, Dark Camouflage, Midnighht Black, Urban Silver, Magnetic Tech e Nevada White.

Petrol Blue Matt – É a cor identificadora da CUPRA. Representa o ADN desportivo e ao mesmo tempo sofisticado da marca. Com o seu acabamento mate agrega carácter técnico intenso à cor.

Magnetic Tech Matt – Destaca a superfície como se fosse como uma pedra. Possui partículas metálicas que lhe conferem aquele aspeto áspero que as pedras têm. É a natureza em estado puro.

Graphene Grey – Em termos simples, é uma folha, como uma única camada de átomos de carbono que lhe dá um carácter plano e ousado ao mesmo tempo.

