Cupra Formentor: o SUV desportivo que é na verdade um CUV

By João Isaac on 22 Outubro, 2020

A Cupra prepara-se para lançar o seu primeiro modelo exclusivo, o Formentor, modelo que pretende destacar-se da restante oferta por combinar um espírito desportivo de um veículo compacto com o espaço e versatilidade de um SUV, estilo de carroçaria cujo desempenho comercial tem registado um crescimento exponencial nos últimos dez anos.

O novo Formentor assume-se assim como um CUV, um Crossover Utility Vehicle, segmento com vendas estimadas de cerca de 500 mil unidades até 2028. Um dos pontos a que a Cupra deu mais importância no seu desenho e desenvolvimento foi a necessidade de oferecer a habitabilidade esperada de um familiar e uma posição de condução mais elevada, sem esquecer a condução dinâmica e o design desportivo cada vez mais valorizados.

“O segmento SUV está em expansão e percebemos que poderíamos trazer algo de diferente para o segmento. Um CUV é um modelo que nos permite integrar o melhor dos SUV em termos de conforto e posição de condução e o melhor de um carro desportivo porque nos permite maior agilidade e desportivismo. O que fizemos com o Formentor é transmitir o nosso ADN CUPRA”, afirma Carlos Galindo, Diretor de Marketing de Produto da CUPRA.

O Cupra Formentor já pode ser encomendado e as primeiras unidades deverão chegar aos concessionários nacionais já durante o próximo mês. Em breve, publicaremos as primeiras impressões de condução, resultantes do evento de apresentação à imprensa nacional no qual estaremos presentes, deste que é o primeiro modelo exclusivo da marca espanhola.

