Cupra Formentor, o SUV desportivo que vai ter papel muito importante para a marca

By Guilherme André on 29 Setembro, 2020

A Cupra realizou mais um evento online onde revelou todos os detalhes do novo Cupra Formentor, o primeiro modelo criado para ser exclusivamente um Cupra. Com 4,45 metros, é o equivalente a um Seat Ateca, mas com um visual mais agressivo e desportivo. Nesta primeira fase de lançamento será vendido com o motor 2.0 TSI que chega aos 310 cv e 400 Nm de binário, potência essa que chega às quatro rodas motorizes através da transmissão automática DSG. Isto vai permitir acelerar dos 0 aos 100 km/h em 4,9 segundos. Com chegada prevista para outubro, esta variante será a “porta-estandarte” do novo modelo Cupra.

No entanto, o objetivo é chegar a um total de sete motorizações e que o total de vendas seja tanto ou superior do que os outros Cupra juntos (Cupra Ateca e Cupra Leon), algo que demonstra a verdadeira importância deste novo modelo. De referir que a segunda solução, que chega já em 2021, será um híbrido plug-in que conjuga o motor 1.4 TSI a um propulsor elétrico que, em conjunto chegam aos 245 cavalos e 400 Nm de binário. Esta solução já conhecida, por exemplo, no Golf GTE, é vista como a grande esperança de vendas e, de acordo com a marca, o objetivo é que represente metade das vendas do modelo.

Em suma, Wayne Griffiths vê com bons olhos o “novo normal” pós-pandemia tanto para a Seat como para Cupra. Com a produção a normalizar com 2000 carros produzidos por dia, os números de vendas de setembro estão, de acordo com o dito no evento, ao nível do mesmo mês do ano passado. Para além disso, vê ambas as marcas a terem maior facilidade de recuperar da crise que outras marcas generalistas, graças ao público alvo ser dos mais jovens do mercado. Sem esquecer que a Cupra já prepara dois novos modelos, Tavascan e um 100% elétrico com base no Seat El-Born.

