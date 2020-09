Cupra marca início de produção do Formentor em evento digital

By João Isaac on 23 Setembro, 2020

A Cupra anunciou que irá transmitir em formato live streaming o evento “Cupra Formentor Start of Production”. Este marca o início da produção do seu primeiro modelo específico, o Formentor, e realizar-se-á no próximo dia 29 de setembro pelas 10h30 a partir da Cupra Garage, as instalações da marca em Martorell.

A Cupra vai revelar novas informações sobre o novo Formentor e Wayne Griffiths, CEO da Cupra, bem como o vice-presidente de R&D, Dr. Werner Tietz, participarão no evento ao lado dos responsáveis de produção e design. Esperam-se, assim, novidades sobre o Formentor, o primeiro modelo desenvolvido especificamente para o símbolo agora independente da SEAT, a Cupra.

