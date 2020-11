Cyan mostra novas fotos do regresso do Volvo P1800

By Guilherme André on 6 Novembro, 2020







































Os fãs dos clássicos suecos ficaram, certamente, muito contentes com o regresso de um modelo mítico como o Volvo P1800 através das mãos da Cyan. Este é exatamente igual ao antigo dos anos 60 no exterior, acompanhado por um motor quatro cilindros 2.0 litros turbo que debita 420 cavalos de potência e 455 Nm de binário. Este bloco é derivado do Volvo S60 TC1 de corrida e, por isso, o redline é às 7700 RPM.

Contudo, as primeiras fotos apenas mostraram detalhes exteriores e, por isso, a Cyan decidiu apresentar fotos do interior e de novos detalhes mecânicos. “Nós focámo-nos em criar um interior que reflete a decoração dos carros dos anos sessenta numa versão moderna. Nós decidimos manter o interior “limpo” e orientado para o condutor, mas com tecnologias e materiais modernos”, afirma Ola Granlund, diretor de design da Cyan Racing.

Quanto ao motor, este foi “desenhado para altas rotações, com binário linear ao pedal. Nós aprendemos com as corridas quando é que os pilotos querem o controlo perfeito do binário, precisão de crescimento e prazer de condução, tudo ao mesmo tempo”, acrescenta Mattias Evensson, diretor do projeto e líder da engenharia da Cyan Racing.

Fonte: Cyan

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI