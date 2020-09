Dacia apresenta trio de novidades

By Guilherme André on 29 Setembro, 2020











































Depois de um pequeno teaser que mostrou as primeiras imagens dos novos Sandero, Sandero Stepway e Logan, heis todas as informações sobre o novo trio. O Sandero é um dos grandes beneficiados visto que, ao contrário dos antecessores que utilizavam bases antigas do Clio, este novo recorre à CMF-B utilizada no mais recente. Isto ajuda a conseguir mais 19 mm de comprimento para um total de 4,09 metros. Destaque ainda para os novos faróis LED em forma de “Y” na dianteira. Já o Sandero Stepway tem um visual mais moderno e mantém o formato crossover com mais 41 mm de altura face ao Sandero base.

No interior a evolução também é bem visível. Com um tablier mais moderno e apelativo, tem igualmente mais espaço. Já a bagageira ganha 18 litros face ao antecessor Sandero. Quanto a tecnologia, os clientes têm três tipos de infotainment disponíveis. O mais básico não tem ecrã central, mas inclui rádio DAB e Bluetooth. Os outros dois recebem ecrã central de oito polegadas no topo do tablier. O Media Display incorpora Android Auto e Apple CarPlay, enquanto o Media Nav tem navegação.

No que diz respeito a motores, os três modelos são lançados com três opções a gasolina. Falamos do motor três cilindros 1.0 litros com potências que vão desde os 65 cv (não disponível do Sandero Stepway) e 90 cv com caixa manual de seis velocidades ou automática CVT. Em adição, os clientes podem ainda contar com o TCe 100 Eco-G que combina com uma solução a gás natural.

Para já sabemos que o Sandero, Sandero Stepway e Logan devem chegar em 2021 ao mercado português e vão manter-se como algumas das soluções mais racionais do mercado automóvel.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI