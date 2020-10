Dacia Duster pick-up já é uma realidade

By Guilherme André on 22 Outubro, 2020











A nova Dacia Duster pick-up tem uma história curiosa. De facto, há dois anos uma mera preparadora romena, Romturingia, decidiu criar um protótipo de uma pick-up com base na segunda geração do Dacia Duster. Na altura o protótipo foi de tal maneira acarinhado que a marca romeca decidiu alinhar com o carroçador e, desde então, têm trabalhado em conjunto para a criação deste modelo de produção, agora apresentado para o mercado romeno. Falamos de um Dacia Duster pick-up com tração integral e cabina individual. Começando pelas medidas, esta tem menos 19 mm de comprimento (4341 mm), mas apresenta-se com uma altura ao solo 14 mm superior (224 mm).

Quanto à caixa de carga, esta tem 1,65 metros de comprimento, 1000 litros de volume e um limite de carga útil de 500 kg. A secção traseira é naturalmente diferente do SUV ao integrar uma terceira luz de travão no topo e uma tampa da mala distinta. Quanto ao motor, está equipada com o 1.5 BlueDCi turbodiesel, com 115 cavalos e 260 Nm de binário, associado à transmissão manual de seis velocidades. De referir ainda que o equipamento de série conta com Hill Start Assist, Hill Descent Control e jantes de 16 polegadas. Por fim, apenas se encontra disponível para encomenda no mercado romeno, com o preço a começar nos 22 546€. Seria um modelo a considerar para outros mercados europeus, como por exemplo, o português?

