Dacia promete revolução nos novos Sandero e Logan

By João Isaac on 19 Novembro, 2020

A Dacia prepara-se para lançar no mercado os novos Sandero e Logan, bem como a mais aventureira versão do primeiro, o Stepway, que tantos fãs conquistou na geração que se prepara agora para sair de cena. E promete uma autêntica revolução a nível de condução e conteúdos, mantendo intacto o espírito descontraído da marca.

Uma das grandes novidades é a adoção da nova plataforma modular CMF que lhes permitirá evoluir em três frentes: refinamento e isolamento acústico; ligação à estrada; segurança ativa e passiva. As vibrações foram reduzidas melhorando o conforto, as vias alargadas visando um superior comportamento e passam a estar disponíveis os mais recentes assistentes de condução.

Também a economia de combustível sai beneficiada em cerca de 6% relativamente à geração atual devido não só aos novos motores e transmissões mais eficientes, mas também devido à inclusão de elementos com menor consumo de energia como a iluminação LED e um alternador altamente eficiente. Durante o próximo mês de dezembro publicaremos no Automais as nossas primeiras impressões de condução da muito aguardada nova geração de modelos Dacia.

