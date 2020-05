Desconfinamento na Jaguar representa ofertas para os clientes

By José Manuel Costa on 19 Maio, 2020

Com a liberdade restituída, há marcas que querem ajudá-lo e a Jaguar é uma delas.

O regresso gradual dos veículos à estrada, para voltar à oficina, visitar familiares ou atravessar a cidade e fazer compras em estabelecimentos onde até agora não nos tínhamos deslocado. Em complemento, conforme forem avançando as fases de desconfinamento, estarão cada vez mais próximas as viagens longas com veículos para férias.

Assim, a marca britânica coloca à disposição dos seus clientes um serviço de limpeza e desinfeção integral com ozono, através do qual serão erradicados os agentes contaminantes que tenham aderido a elementos do veículo ou se encontrem suspensos no ar.

Por outro lado, a Jaguar Land Rover melhorou as suas normas de segurança e higiene em oficinas e concessionários, adaptando-se à nova realidade. Coloca à disposição dos seus clientes gel desinfetante antes de entrar nas instalações e máscaras, caso não seja possível garantir a distância mínima de segurança. Em complemento, assegura a limpeza e desinfeção dos equipamentos após cada utilização. A isto junta-se o facto de todos os trabalhadores utilizarem máscaras tipo FP2 e luvas de nitrilo.

“Com o início do desconfinamento, muitos veículos voltarão a ser utilizados pelos clientes para viagens mais longas”, explicou o diretor geral de após-venda da Jaguar Land Rover, Julio González Cobos. “Efetivamente, com a chegada das fases seguintes, irão chegar também momentos tão esperados como a viagem de férias e, para tal, é necessário ter o nosso veículo na condição apropriada de manutenção: travões, pneus, IPO, etc.”. Além disso, conforme refere este responsável “na Jaguar Land Rover assumimos o compromisso de proteger e zelar pela segurança dos nossos clientes. Queremos que tenham a máxima confiança quando visitarem o seu Concessionário e a sua oficina e, para tal, implementámos protocolos de higiene muito rigorosos.”

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI