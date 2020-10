Designer mostra como podia ser o Fiat 126 atualmente

By Guilherme André on 14 Outubro, 2020









É indiscutível que o Fiat 126 é um dos carros com mais sucesso da marca italiana e, em Portugal, também foi um dos mais procurados na sua época. Contudo, desapareceu das linhas de produção em 2000 e desde então nunca mais voltou à gama de modelos da Fiat. Mas e se ele regressasse em pleno ano 2020? Foi através desse pensamento que Andrea Della Vecchia, designer da MA-DE Studio, decidiu criar um concept de como seria o Fiat 126 se fosse lançado 20 anos depois.

Apesar de manter as linhas pelas quais é conhecido, tem uma forma mais moderna e atual. Destaque para os faróis com uma assinatura de luz neo-retro que garante um visual apelativo. Tudo isto, claro, acompanhado por um propulsor elétrico, visto que estamos numa época de eletrificação, bem diferente de quando foi lançado o Fiat 126. Seria bem recebido atualmente?

Fonte: MA-DE Studio

